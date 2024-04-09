Должны ли украинцы за границей обязательно становиться на воинский учет и какие изменения для них готовят: разъяснение

В Украине продолжаются всеобщая мобилизация и военное положение, введенные из-за военной агрессии России. Согласно этому призыву подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, получающие повестки.

Украинцы, в том числе и за границей, обязаны становиться на военный учет в дипучреждениях, иначе к ним могут быть применены ограничения. OBOZ.UA рассказывает, что важно знать.

Так, все лица, подпадающие под воинскую обязанность, обязаны стать на военный учет, проводимый по месту их жительства, согласно положениям части 3 статьи 33 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Военный учет осуществляется с учетом установленного в Украине порядка декларирования и регистрации места жительства (пребывания) граждан и его проведением занимаются государственные органы, а также предприятия, учреждения и организации, где эти лица работают или учатся.

Относительно граждан Украины, временно находящихся за границей, особенности ведения военного учета определяются Кабинетом Министров Украины согласно статье 36 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Следует отметить, что граждане Украины, постоянно проживающие за границей, не подлежат военному учету.

Согласно Постановлению "Об утверждении Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов", зарубежные дипломатические учреждения Украины осуществляют ряд мер, включая содействие возвращению лиц, подпадающих под военный учет, на территорию Украины во время проведения мобилизации или военного положения .

В случаях выезда граждан за границу, где они состоят на временном консульском учете, военный учет проводится по соответствующему списку, который хранится в зарубежном дипломатическом учреждении Украины в течение пяти лет.

Необходимо отметить, что лица, выезжающие за границу сроком более трех месяцев, должны лично обратиться в соответствующий районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки, орган СБУ, подразделение Службы внешней разведки для снятия с военного учета.

В случае нарушения требований Порядка предусмотрена ответственность согласно статье 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которая может включать штраф от 30 до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

В то же время Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады Украины продолжает рассмотрение законопроекта о мобилизации, включив в него пункт об ограничении предоставления консульских услуг гражданам Украины за границей без наличия военно-учетных документов.

Напомним, командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк призвал украинцев становиться в ряды Вооруженных сил. Генерал-лейтенант подчеркнул, что отсидеться никому не удастся, ведь на кону стоит судьба страны и нации.

Ранее сообщалось, что согласно законодательству за уклонение от мобилизации может наступить как административная, так и уголовная ответственность, которая предусматривает лишение свободы.