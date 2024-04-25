'Должны оттеснить Россию на ее территорию': Зеленский рассказал, как добиться долговременной безопасности. Видео

Если Европа стремится к настоящей и долгосрочной безопасности для нашего региона, мы должны заставить Россию отступить на свою территорию. Если же партнеры будут допускать возможность компромиссов перед Россией, столкнутся с серьезными вызовами с ее стороны.

Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.

"Если нам нужна настоящая безопасность, если мы действительно хотим, чтобы она была сильной, на многие дни и годы – на десятки лет, чтобы безопасность существовала в будущем нашего региона, мы должны оттеснить Россию на ее территорию", – сказал он.

Зеленский подчеркнул, что нужно отвергать все компромиссы и предостеречь партнеров от "заигрываний" со страной-агрессором, поскольку это очень опасно.

"Если бы нам нужно было что-то вроде… Могли бы сказать: "Ну окей мы дадим вам НАТО, но не совсем НАТО, мы вас приглашаем, но не совсем пригласим. Мы не боимся России, но немножко боимся, что они будут отвечать…" и т.д. Если мы поддерживаем такой диалог, не сильный, не убедительный, то у нас будут ужасные вызовы от России", – пояснил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский отреагировал на инициативу французского лидера Эммануэля Макрона по отправке войск в Украину. Он отметил, что положительно воспринимает такое решение, однако подчеркнул, что не имеет права приглашать армию Франции в Украину.

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