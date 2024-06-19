'Должны сломать колониальный взгляд на мир': Зеленский объяснил идеологическое отличие Украины от России. Видео

Главное ментальное отличие украинской нации от россиян в том, что украинцы не смотрят на других снизу вверх или наоборот. Мы видим себя в мировом сообществе равными среди равных, а нынешняя политика Кремля построена на колониальных взглядах на мир.

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Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к стране с итогами 19 июня. Мы уважаем каждую нацию и потому рассчитываем на каждый голос в сотрудничестве между народами, отметил глава государства и добавил, что именно так построен Устав ООН – чтобы все государства имели значение.

"Весь мир мы воспринимаем как равных, и в этом – наше идеологическое отличие от России. Путин же хочет, чтобы значение имел только он или еще тот, кого он сам назначит. Это в России типично колониальный взгляд на мир, который мы вместе со всеми партнерами должны сломать. И формат Саммита мира, формат нашего коммюнике, формат дальнейшей подготовительной работы ко второму Саммиту обеспечит самое справедливое отношение к каждой нации, к каждому государству и, конечно, к Украине", – сказал президент.

Зеленский отметил, что сегодня под коммюнике Саммита мира выросло количество подписей.

"Увеличилось представительство американского континента, в частности Латинской Америки. Уже официально – Организация американских государств, объединяющая страны обеих Америк, Северной и Южной. А также островное государство Антигуа и Барбуда", – уточнил глава государства.

Сегодня Зеленский встретился с маршалком польского Сейма Шимоном Головней.

"Одной из ключевых тем нашего разговора была как раз защита Украины – наших людей, нашей энергетики от российских террористических ударов. Мы обсудили ключевые потребности – то, что необходимо уже сейчас и чем Польша может помочь. Обсудили, конечно, и всю двустороннюю повестку дня наших стран", – уточнил президент.

Также Зеленский провел совещание с чиновниками и секретарем СНБО по ситуации с энергетикой.

"Мы готовим решения, которые сделают более надежным прохождение отопительного сезона и дадут людям больше возможностей пройти и сейчас этот чрезвычайно сложный период с точки зрения энергетики, дефицитов и отключений. Я поручил представить все детали того, что государство может сделать, и детали того, на какие конкретные направления по энергетике нужно в дальнейшем мобилизовывать партнеров" – отметил он.

И по традиции президент поблагодарил каждого и каждую, кто сейчас защищает страну с оружием в руках. Он сегодня подписал указы о награждении государственными наградами наших воинов – 445 государственных наград, из них 175 посмертно.

""Сегодня особо отмечу воинов Национальной гвардии Украины, которые защищают наше государство на Харьковском направлении. 2-й штурмовой отряд Центра спецназначения Нацгвардии "Омега". 3-я бригада оперативного назначения Нацгвардии "Спартан", а особенно солдат Богдан Ливак и младший сержант Богдан Сидор 13-я бригада Нацгвардии "Хартия" – старший солдат Руслан Федчун. Бригада пограничников "Гарт" – сержант Виталий Лысый. Чопский и Львовский пограничные отряды – старший солдат Богдан Магоцкий и старший сержант Денис Лангазов. Бригада "Помста", подразделения которой воюют на Лиманском, Северском и Бахмутском направлениях, – солдат Андрей Кирильчук и главный сержант Владислав Мисько. Благодарю вас, ребята, и всех ваших побратимов", – поблагодарил президент.

Как сообщал OBOZ.UA, за прошедшие сутки украинские защитники отменяли на фронте 1130 российских оккупантов. Также армия государства-террориста потеряла десятки единиц техники. Общая численность потерь врага убитыми и ранеными за период полномасштабной войны достигла уже 529 750 человек.

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