'Дома его ждала мама': в боях за Украину погиб защитник из Кривого Рога. Фото

В боях за Украину в Донецкой области погиб криворожец Александр Мидияров. Он защищал родную землю с февраля 2023 года.

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Смертельные ранения защитник получил 29 октября во время российских обстрелов города Северск, дома его ждала мама. Трагическое известие сообщили издания "Первый городской" и "Весь Кривой Рог".

"29 октября во время обстрела Северска в Донецкой области погиб криворожец Александр Мидияров. Он был в рядах войска с февраля 2023 года", – говорится в сообщении.

Родился Александр Мидияров 24 мая 1988 года.

В гражданской жизни был специалистом по обработке металлов давлением: специальность он получил в Криворожском техникуме Национальной металлургической академии Украины. После окончания учебы работал на криворожском предприятии "АрселорМиттал Кривой Рог" обработчиком поверхностных дефектов металла. Параллельно – приобретал новую специальность, "Металлургическое оборудование", в Государственном институте подготовки и переподготовки кадров промышленности.

С лета 2017 года работал на Южном ГОКе, выполнял задачи на участке по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог в карьере и на карьерной поверхности ГТЦ. Коллеги вспоминают об Александре как о "добросовестном и ответственном работнике, любившем свое дело".

После мобилизации 21 февраля 2023 Александр защищал Украину на разных участках фронта.

Дома Героя ждала мама.

Напомним, ранее стало известно, что в Донецкой области погиб воин из Полтавы Александр Верховский. Сердце Героя перестало биться 30 октября на Кураховском направлении: он получил смертельные ранения в результате вражеского сброса с БпЛА. Александр Верховский воевал против оккупантов в рядах группы беспилотных систем Solovey, побратимы поклялись, что оккупанты дорого заплатят за его смерть.

А на Полтавщине простились с воином, погибшим в боях на Курщине. Дома 43-летнего Сергея Брянского ждала дочь.

Также сообщалось, что в результате попадания FPV-дрона в Донецкой области погиб защитник со Львовщины. Свое последнее сражение командир управления минометной батареи и пилот БПЛА бригады "Кара-Даг" Назар Кузьма принял 1 ноября.