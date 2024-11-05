'Невыносимо больно': на Кураховском направлении погиб защитник из Полтавы. Фото

Защищая Украину, в Донецкой области погиб воин из Полтавы Александр Верховский. Сердце Героя перестало биться 30 октября на Кураховском направлении: он получил смертельные ранения в результате сброса с вражеского БпЛА.

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Александр Верховский воевал против оккупантов в рядах группы беспилотных систем Solovey, побратимы поклялись отомстить за его смерть. Трагическое известие сообщили в подразделении, в котором служил Герой.

"30 ноября 2024 года – еще одна черная страница в истории нашего подразделения. В бою с оккупантом, в результате вражеского сброса вблизи населенного пункта Ильинка на Кураховском направлении, погиб один из лучших – друг "Дрон". Всегда улыбчивый, оптимистичный, целеустремленный, инициативный – именно таким ты навсегда останешься для нас! Честь, друг! Отомстим!" – отмечено в сообщении на странице группы беспилотных систем Solovey в Facebook.

Полтавчанин Евгений Бойко вспоминает, что Верховский в свое время был причастен к развитию в Полтаве экзотического на тот момент вида спорта – алтимата. Это командный неконтактный вид спорта с летающим диском.

"В боях за Украину погиб Александр Верховский. Человек, который вместе с единомышленниками был у истоков алтимата в Полтаве, Человек, который не был в этом спорте долго, но благодаря которому лично я в этом спорте. Вечная память, Саня!" – написал он.

Издание "Зміст" цитирует воспоминания жены воина Ирины Верховской, утверждающей: ее муж видел войну вблизи, прочувствовал всю ее жестокость и ужас, который она принесла – но сохранил свое сердце добрым, нежным и оптимистичным.

"Мой любимый, ты отдал свою жизнь за нас. Ты был бесстрашен, честен, бескомпромиссен и предан до конца в этой борьбе против абсолютного зла. Наша несправедливая разлука, именно так ты ее называл, закончилась еще более несправедливо. Пусть твоя кровь, как и кровь еще тысяч наших воинов на щите, зовет еще громче Бога, чтобы скорее вылилась вся полнота мести и кары Божьей на рашистов, совершающих этот беспредел в нашей стране. Ведь чаша страданий уже переполнена", – отметила Ирина Верховская.

Дата, время и место прощания с Александром Верховским пока неизвестны.

В декабре ему должно было исполниться 37 лет.

"Благодарность Герою за преданную жизнь в бою с оккупантом! ЧЕСТЬ! Друг, нестерпимо больно", – написал Павел Павленко.

Напомним, ранее в Полтавской области простились с воином, погибшим в боях на Курщине. Дома 43-летнего Сергея Брянского ждала дочь.

Также сообщалось, что в результате попадания FPV-дрона в Донецкой области погиб защитник со Львовщины. Свое последнее сражение командир управления минометной батареи и пилот БПЛА бригады "Кара-Даг" Назар Кузьма принял 1 ноября.