Без отца осталась дочь: на Полтавщине простились с воином, погибшим в боях на Курщине. Фото

4 ноября в Кременчуге состоялась церемония прощания с Сергеем Брянским, отдавшим свою жизнь в боях на Курщине. Герою было 43 года.

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Церемония прошла в городском дворце культуры, где собрались родные, бывшие коллеги, соседи и знакомые, чтобы почтить память героя. Об этом сообщает местное издание "Кременчугский Телеграф".

Сергей Брянский родился 30 ноября 1980 в Кременчуге и получил образование в местном профессиональном училище. Военнослужащий с позывным "Лиманом" рассказал, что Сергей был солдатом в противотанковых войсках.

Его мобилизовали 14 августа 2024, но 28 октября во время выполнения боевого задания в Суджанском районе Курской области он погиб.

Сергей был хорошим товарищем для многих. У мужчины остались дочь и брат. Панихиду за ним отслужили в Свято-Николаевском соборе, после чего героя похоронили на Свиштовском кладбище, рядом с другими украинскими защитниками.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания в Краматорском районе Донбасса погиб 31-летний воин Иван Великий из Львовщины. Он служил в составе 60-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Напомним, ранее стало известно, что на фронте погиб молодой Герой из Херсона. Борис Леляк служил в ВСУ с 18 лет. Его жизнь оборвалась 1 ноября: во время выполнения боевой задачи 22-летний воин получил смертельные ранения.

Также сообщалось о гибели криворожа Александра Бондаренко, который более двух месяцев держал оборону на Курщине. В ряды ВСУ он присоединился в мае 2024 года.

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