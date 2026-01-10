Дома как решето: как выглядит разрушенная оккупантами Константиновка сейчас. Фото

Константиновка в Донецкой области – это прифронтовой город, который постоянно подвергается обстрелам со стороны военных российской армии. Здесь почти не осталось жителей, а украинские защитники продолжают держать оборону.

Фотографии разрушенного города обнародовал фотограф Олег Петрасюк на своей странице в Facebook. Кадры демонстрируют настоящий "русский мир", который принес сюда враг.

"Город Константиновка, уничтоженный в активных боевых действиях с российской армией, ноябрь–декабрь 2025 года", – говорится в сообщении.

Несокрушимая Константиновка

На фото виднеются жилые кварталы, многоэтажные дома, похожие на решето от обстрелов, и магазины, которых коснулась война. На обочине улиц находятся сожженные машины и горы строительного мусора.

Наши воины строят защиту из антидроновых сеток, чтобы можно было хоть как-то перемещаться по дороге, ведь российские дроны продолжают убивать людей. Несмотря на постоянную угрозу, в городе остаются гражданские, которые продолжают жить и держаться.

Напомним, в начале января стало известно, что российские оккупанты смогли прорваться в юго-восточную часть Константиновки. К счастью, в городе были замечены лишь отдельные передовые штурмовые группы врага. Захватчики пытались закрепиться на окраинах Константиновки; если им это удастся – город с большой вероятностью обречен.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Константиновке Донецкой области пожилую женщину похоронили во дворе, в который попал российский авиационный боеприпас. По словам военных, снаряд упал во двор через несколько минут после того, как позиции украинских бойцов накрыла РСЗО.

