Дополнит обучающую миссию ЕС: в НАТО запустят центр оборонной подготовки для украинских военных

НАТО запустит центр для оборонной подготовки, анализа и образования для украинских военных. Целью этого проекта является расширение учебной миссии ЕС и программ, которые в настоящее время успешно функционируют в странах-союзниках.

Об этом сообщает издание El Pais. Цель этого проекта – не только предоставить Украине поддержку в подготовке солдат и военного персонала, но и способствовать приведению ее сил в соответствие со стандартами Альянса, к которому она намерена присоединиться в будущем.

До сих пор Североатлантический союз пытался всячески избегать принятия решений, которые страна-агрессор Россия могла бы трактовать для себя как угрожающие. Поэтому именно члены альянса на двусторонней основе или в составе групп обеспечивали Украину военной техникой и обучением. Этот новый центр отражает изменение философии и устанавливает новые отношения между НАТО и Киевом.

В настоящее время союзники Альянса активно обсуждают, откуда будет осуществляться финансирование нового центра, будет ли это с общих счетов НАТО или из бюджетного фонда и какой тип инструкторов будет работать в нем. Это могут быть инструкторы, которые будут работать на новой базе, или персонал, который будет направлен членами НАТО на временную работу, сообщают дипломатические источники, ознакомленные с ходом внутренних переговоров.

Министры обороны НАТО вскоре согласуют детали проекта, который, вероятно, получит окончательное одобрение на саммите в Вашингтоне в июле.

Ранее сообщалось, что украинские защитники проходят обучение на зенитных ракетных комплексах Patriot в Испании. Испанские инструкторы обучают солдат техническому обслуживанию ракетной системы.

Как сообщал OBOZ.UA, Германия в этом году хочет обучить еще 10 тысяч военных из Украины. На сегодняшний день около 40 000 украинских военных прошли подготовку в ЕС через миссию EUMAM.

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