Украинские военные проходят обучение на ЗРК Patriot в Испании: что известно

Украинские защитники проходят обучение на зенитных ракетных комплексах (ЗРК) Patriot в Испании. Испанские инструкторы обучают солдат техническому обслуживанию ракетной системы.

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Об этом сообщил в пятницу Генеральный штаб обороны страны (EMAD). Обучение проводится солдатами армейского зенитно-артиллерийского командования, в частности группой III 73-го полка RAAA, в штаб-квартире морской пехоты (Валенсия).

Это одна из новых специальностей подготовки, которую Испания предоставит Вооруженным силам Украины в 2024 году.

По мнению EMAD, нынешняя ситуация на фронте делает Patriot основным средством защиты украинского населения и инфраструктуры страны.

Испания обучает украинских военных в рамках Миссии военной помощи Европейского Союза Украине (EUMAM-UA). Различные страны внесли свой вклад в этот проект.

Кроме того, в Испании продолжается подготовка украинских солдат, отобранных для руководства небольшими боевыми подразделениями. Преподаваемые дисциплины разнообразны и проводятся в максимально реалистичных условиях, с интенсивным графиком и экстремальными требованиями.

С начала широкомасштабного вторжения России в Украину Испания уже подготовила около 3500 украинских солдат, что делает ее третьей европейской страной, участвующей в подготовке наших Сил обороны.

Ранее Игнат рассказал, сколько российских "Кинжалов" сбила Украина благодаря системам Patriot. По его словам, весной 2023 года Силы обороны Украины получили на вооружение первые батареи ЗРК Patriot. Уже 4 мая украинские военнослужащие эффективно применили этот зенитный ракетный комплекс, уничтожив аэробаллистическую ракету "Кинжал".

Напомним, что массированным ракетным обстрелом Украины Россия хочет не только привести к разрушениям, но и преследует еще одну цель. Вероятно, Москва пытается не просто поразить определенную цель, но и заставить Украину потратить дорогие ракеты для систем ПВО Patriot.

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