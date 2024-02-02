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Украинские военные проходят обучение на ЗРК Patriot в Испании: что известно

Олег Тимченко
War
2 минуты
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Украинские военные проходят обучение на ЗРК Patriot в Испании: что известно

Украинские защитники проходят обучение на зенитных ракетных комплексах (ЗРК) Patriot в Испании. Испанские инструкторы обучают солдат техническому обслуживанию ракетной системы.

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Об этом сообщил в пятницу Генеральный штаб обороны страны (EMAD). Обучение проводится солдатами армейского зенитно-артиллерийского командования, в частности группой III 73-го полка RAAA, в штаб-квартире морской пехоты (Валенсия).

Это одна из новых специальностей подготовки, которую Испания предоставит Вооруженным силам Украины в 2024 году.

Украинские военные проходят обучение на ЗРК Patriot в Испании: что известно

По мнению EMAD, нынешняя ситуация на фронте делает Patriot основным средством защиты украинского населения и инфраструктуры страны.

Испания обучает украинских военных в рамках Миссии военной помощи Европейского Союза Украине (EUMAM-UA). Различные страны внесли свой вклад в этот проект.

Украинские военные проходят обучение на ЗРК Patriot в Испании: что известно

Кроме того, в Испании продолжается подготовка украинских солдат, отобранных для руководства небольшими боевыми подразделениями. Преподаваемые дисциплины разнообразны и проводятся в максимально реалистичных условиях, с интенсивным графиком и экстремальными требованиями.

С начала широкомасштабного вторжения России в Украину Испания уже подготовила около 3500 украинских солдат, что делает ее третьей европейской страной, участвующей в подготовке наших Сил обороны.

Украинские военные проходят обучение на ЗРК Patriot в Испании: что известно

Ранее Игнат рассказал, сколько российских "Кинжалов" сбила Украина благодаря системам Patriot. По его словам, весной 2023 года Силы обороны Украины получили на вооружение первые батареи ЗРК Patriot. Уже 4 мая украинские военнослужащие эффективно применили этот зенитный ракетный комплекс, уничтожив аэробаллистическую ракету "Кинжал".

Напомним, что массированным ракетным обстрелом Украины Россия хочет не только привести к разрушениям, но и преследует еще одну цель. Вероятно, Москва пытается не просто поразить определенную цель, но и заставить Украину потратить дорогие ракеты для систем ПВО Patriot.

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