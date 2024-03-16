'Доразведка была беспрецедентна': бойцы ССО рассказали об операции 'Говерла' по захвату сверхважной высоты. Видео

Украинские военнослужащие в ходе продуманной, стремительной и удачной операции захватили сверхважную высоту. Операция "Говерла" позволила защитникам занять выгодные позиции на одном из операционных направлений.

Несколько месяцев путинские войска хорошо обороняли эту позицию. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Сил специальных операций ВСУ.

На протяжении месяцев Силы обороны не могли взять эти важные позиции. Войска РФ обороняли их долгое время, держа под контролем большой участок. Своими действиями враг мешал украинским подразделениям.

Кроме того, в ходе операции "Говерла" украинские военнослужащие взяли в плен нескольких российских военных. Операторы боевой группы Сил специальных операций рассказали, что во время зачистки вражеских окопов ликвидировали много российских оккупантов.

Спецназовцы проводили операцию под прикрытием средств огневой поддержки, радиоэлектронной борьбы и беспилотников. Бойцы ССО ВСУ отметили, что улучшили тактическое положение на одном из операционных направлений на севере Украины.

Напомним, российские оккупационные войска пытались заминировать водоемы в Херсонской области. Однако бойцы ССО вовремя обнаружили врага и нанесли огневое поражение.

Ранее сообщалось, что украинские военные с помощью HIMARS уничтожили новейший российский комплекс РЭБ "Палантин". Он вел радиоэлектронную разведку, подавляя существующие системы связи ССО на этом направлении.

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