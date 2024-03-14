Отработали точно: бойцы ССО помешали попытке оккупантов заминировать водоемы на Херсонщине. Видео

Российские оккупационные войска пытались заминировать водоемы в Херсонской области. Однако украинские защитники вовремя обнаружили врага и нанесли огневое поражение.

Удар по врагу был нанесен беспилотными системами. Об этом в Telegram сообщают Силы специальных операций ВСУ.

Во время ведения аэроразведки на Южном направлении операторы 73-го морского центра ССО обнаружили вражеский автомобиль с лафетом и две лодки. Также на месте находился личный состав противника

Украинские военнослужащие установили, что путинские войска планировали выход, чтобы заминировать водоемы в одном из населённых пунктов Херсонской области. Однако планам врага не судилось сбыться.

Бойцы оперативно нанесли огневое поражение по вражеским целям ударными беспилотными системами. В результате точной работы операторов ССО техника противника была уничтожена.

Напомним, военные спецподразделения Главного управления разведки "Кабул 9" отработали по российским оккупантам на Запорожском направлении. В результате слаженной работы у врага минус "Муром-М" и грузовики.

Ранее сообщалось, что 13 марта произошла ракетная атака на полигон оккупационных войск в районе захваченного Россией села Трехизбенка в Луганской области. Благодаря результативному удару ликвидировано не менее 10 захватчиков.