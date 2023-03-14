Дошутился: в России мужчине грозит тюрьма за анекдот о Путине и Шойге

Жителя Рязанской области обвиняют в дискредитации ВС РФ из-за поста в социальной сети Вконтакте. Мужчина опубликовал анекдот про российское правительство у себя на странице.

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Об этом сообщают росСМИ. Это уже второй раз, когда данный человек получает подобного рода обвинение.

Против жителя Рязанской области Василия Большакова возбудили уголовное дело по статье о повторной дискредитации российской армии (ст. 280.3 УК) из-за поста во "ВКонтакте".

14 февраля дома у мужчины в городе Касимов провели обыск. По словам супруги, силовики повалили Большакова на пол, избили его и заковали в наручники. В ходе обыска у него изъяли телефоны и ноутбук.

Уголовное дело по первой части статьи о дискредитации российской армии могут возбудить против тех, у кого в течение года до этого вступил в законную силу штраф по аналогичной административной статье (ст. 20.3.3 КоАП).

До этого в июле 2022 года Большакова оштрафовали по ней на 30 тысяч рублей из-за комментариев во "ВКонтакте". Информация об этом есть на сайте Касимовского районного суда, который и назначил наказание.

В настоящее время уголовное дело против Василия Большакова возбудили из-за анекдота, опубликованного во "ВКонтакте". Об этом сообщил адвокат Андрей Курятников, который защищает мужчину.

9 ноября 2022 года Большаков написал в соцсети: "Давненько не читал действительно смешных анекдотов:

— Сергей, а почему мы отступаем от Херсона?

— Володя, так ты же сам приказал освободить Украину от фашистов и нацистов…"

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