Достали до КПП 'Изварино': дроны Третьего армейского корпуса уже держат под контролем всю Луганскую область. Видео

Дроноводы Третьего армейского корпуса ВСУ смогли поразить российские цели на КПП "Изварино" в 205 км от линии фронта. Инициатива поставила всю логистику ВС РФ на временно оккупированной Луганской области под огневой контроль украинских войск.

Об этом заявили в официальных соцсетях 3 армейского корпуса. В результате операции была поражена российская бронетехника и склады боеприпасов.

"В ответ на заявления врага о полном захвате Луганской области объявляем операцию по контролю логистических маршрутов на Луганщине и Восточной Слобожанщине. Луганск, Старобельск, Алчевск, Брянка, Кадиевка теперь находятся под контролем БПЛА Третьего армейского корпуса", – заявил командир корпуса Андрей Билецкий.

Подробности операции

Операцию спланировал батальон беспилотных систем 3 ОШБр 3 АК "С кайфом". Возглавлял операцию уроженец Луганщины, командир взвода и Герой Украины, младший сержант Александр Иванцов с псевдонимом "Схід", который в 2022 году десантировался в окруженный Мариуполь, а после завершения его обороны самостоятельно смог выйти на подконтрольную Украине территорию.

"Официально заявляем: на территории Луганщины у оккупантов больше нет безопасных мест. Мы найдем и уничтожим вас всюду – даже на КПП "Изварино" и других участках границы", – подчеркнул Иванцов.

Также отмечается, чтовсе военнослужащие, участвовавшие в операции, являются уроженцами Луганщины, как и значительная часть подразделения.

Напомним, ранее СБУ и Силы беспилотных систем ВСУ провели новую серию ударов по тыловым объектам ВС РФ в Луганской области. Под прицелом оказались вражеский эшелон, резервуары с горючим, полевые склады боеприпасов и ремонтные базы, где обслуживали российские дроны.

Как сообщал OBOZ.UA, до этого украинские дроноводы СБС нанесли удар по центру подготовки российских пилотов-корректировщиков в Хрустальном на Луганщине. Там россияне кроме своих дроноводв готовили и артиллерийских корректировщиков.

