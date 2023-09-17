Достали женщин с детьми с 21 этажа: спасатели показали щемящий кадр после одной из атак РФ

В День Спасателя, который в Украине отмечают 17 сентября, в сети показали трогательное фото героической работы работников ГСЧС. Во время одной из массированных атак россиян на Киев они вынесли с 21 этажа поврежденного дома 2 женщин и 2 маленьких детей.

В общей сложности тогда было эвакуировано 30 человек. В результате атаки пострадали 6 человек и 1 человек погиб. Соответствующее фото в Facebook показали временная исполняющая обязанности руководителя пресс-службы в ГСЧС Украины Светлана Водолага, а также сотрудница спасательной службы Инна Желчик.

"Я долго ждала, пока эти фото увидят... наконец-то можно показать! 30 мая... очередной обстрел столицы..." – прокомментировала снимок Водолага.

Желчик рассказала, что достать людей удалось из-за разрушенной квартиры, фасадную стену которой уничтожил вражеский "шахед".

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Напомним, президент Владимир Зеленский поздравил сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям с профессиональным праздником. Он отметил, что представители этой мужественной профессии спасают тысячи жизней наших граждан в условиях полномасштабной войны.

"Я благодарю всех, кто спасает, за то, что вы даете такой образец – образец самоотверженности и сосредоточенности на интересах государства и людей. С Днем спасателя!" – поздравил президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, в День спасателя министр внутренних дел Игорь Клименко поздравил наших героев без оружия. Он сообщил, что чрезвычайники с начала полномасштабной войны, развязанной Россией, спасли более 11 600 человек.

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