'Достанем врага как в небе, так и на земле': в Воздушных силах сделали заявление на фоне сбития российского Ил-76 под Белгородом

Воздушные Силы Украины избивали, бьют и избивают врага, где бы он ни был, будут защищать наших граждан от террористических атак. Оккупанты постоянно атакуют ракетами, дронами и бомбами прифронтовые украинские города и регионы.

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Об этом заявили в Telegram-канале Воздушных сил ВСУ. Отмечается, что врага достанут как в небе, так и на земле.

"У нас появляется все больше инструментов и возможностей, чтобы доставать врага там, где он этого не ожидает!" – говорится в заявлении.

Также в ПС ВСУ отмечают сегодняшнюю активизацию российской пропаганды, распространяющую фейки на внешнюю аудиторию с целью дискредитировать Украину в глазах мирового сообщества.

"Цель очевидна – они хотят уменьшить международную поддержку нашего государства. Не получится! Украина имеет право на защиту и право на уничтожение средств воздушного нападения агрессора", – подчеркнули в Воздушных силах.

Как ранее писал OBOZ.UA, россияне зафиксировали момент падения самолета Ил-76 в Белгородской области, перевозившего ракеты С-300. Борт загорелся в воздухе, а после его удара о поверхность в небо поднялся огненный гриб.

По данным российских пабликов, это был Ил-76МД RA-78830 утром в среду вылетевший из Египта. Пропагандисты сначала написали, что на его борту находились 63, а затем – 75 человек (включая пять членов экипажа). Они заявили, что 74 человека погибли и речь идет об "украинских военнопленных".

В то же время украинский мониторинговый канал подчеркнул, что информация о 63 человеках – это российский "вброс", с последующим ИПСО о якобы украинских пленных на борту.

"Ил-76 перевозил ракеты для С-300, был сбит", – говорится в сообщении.

В Министерстве обороны Украины пока не могут подтвердить, что российский самолет поразили украинские силы, поскольку "еще выясняют информацию".

Как сообщал OBOZ.UA, по данным разведки Британии, Россия фактически признала ликвидацию Украиной самолета А-50. После того как Силы обороны поразили этот разведывательный борт над Азовским морем, россияне ввели в эксплуатацию еще один такой самолет.

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