Россия фактически признала ликвидацию Украиной самолета А-50: разведка Британии указала на важный нюанс

После того как украинские защитники уничтожили вражеский разведывательный самолет А-50 в районе Азовского моря, Россия ввела в эксплуатацию еще один самолет А-50. Таким образом , РФ фактически признала ликвидацию Украиной самолета А-50.

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При этом новое судно летает прямо у Краснодарского края. Об этом сообщает разведка Великобритании.

Отмечается, что 17 января российские воздушные силы приступили к эксплуатации еще одного A-50 в Краснодарском крае.

"Вероятно, это свидетельствует о меньшем риске для самолетов и попытке сохранить остальные воздушные суда, несмотря на общую эффективность", – считают британские разведчики.

Они отмечают, что отсутствие официального заявления от минобороны РФ по поводу потери разведывательного самолета свидетельствует о молчаливом признании Кремлем успешной операции украинских военных.

"Если потеря А-50 была случайной, то, вероятно, такое решение не было бы необходимым", – уточняют в разведке Британии.

Напомним, 15 января Украина подтвердила, что Силы обороны в ночь на 14 января уничтожили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и серьезно повредили командно-десантный самолет Ил-22.

В ПС ВСУ отметили, что российский самолет Ил-22, вероятно, смог долететь до аэродрома. При этом он все равно не подлежит восстановлению.

Начальник пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что потеря самолета А-50 стала существенной для врага, в том числе в морально-психологическом аспекте.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Представитель командования Воздушных Сил ВСУ полковник Юрий Игнат сообщил, что уничтожение Силами обороны российского самолета ДРЛВ А-50 вряд ли существенно повлияет на возможности оккупантов обстреливать Украину. Свои дроны и ракеты путинские террористы программируют на земле и направляют по указанным целям.

– Начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов сообщил, что после уничтожения ВСУ над Азовским морем российского А-50 в России осталось совсем немного таких самолетов ДРЛВ. Только восемь из них сейчас в хорошем состоянии.

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