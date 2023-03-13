'Достаточно двух-трех часов, чтобы выйти на боевой курс': в ОК 'Юг' оценили угрозу новых ракетных ударов РФ по Украине

В акватории Черного моря пока нет ракетоносителей государства-террориста России. Враг вынужден был завести корабли в пункты базирования из-за штормовой погоды.

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В то же время агрессор может вернуться на боевое дежурство в море в течение нескольких часов. Об этом в эфире телемарафона рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, на сегодняшний день в Черном море наблюдается штормовая погода. Это вынуждает Россию завести свои ракетоносители в пункты базирования. При этом в ОК "Юг" предупредили, что как минимум один вражеский корабль уже снаряжен восемью ракетами "Калибр".

"В настоящее время море на нашей стороне. Штормовая погода заставляет завести ракетоносители в пункты базирования. Но мы знаем, что по меньшей мере один надводный ракетоноситель снаряжен и готов – это восемь ракет типа "Калибр", – рассказала Гуменюк.

Также она добавила, что вероятность очередного ракетного обстрела Россией территории Украины остается высокой. В то же время сейчас она отсрочена, в том числе из-за шторма в Черном море. Однако в ОК "Юг" украинцев предупредили, что вражеские ракетоносители могут вернуться на боевое дежурство в течение нескольких часов.

"На данный момент можем сказать, что несколько отсрочена вероятность ракетной атаки, но остается большой, поскольку ракетоносителю достаточно двух-трех часов, чтобы оказаться на боевом курсе. Шторм не настолько критический, чтобы он не вышел", – отметила Гуменюк.

Напомним, во время массированной ракетной атаки по Украине в ночь на 9 марта государство-террорист Россия запустило шесть гиперзвуковых ракет "Кинжал". В Воздушных силах ВСУ подчеркнули, что враг изменил тактику обстрелов.

Ранее сообщалось, что украинские защитники ночью 9 марта сбили 34 российские ракеты и четыре дрона-камикадзе иранского производства, которыми оккупанты атаковали ряд регионов. Всего враг осуществил 81 пуск ракет разного базирования.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский отреагировал на очередное военное преступление России, устроившей массированную дроновую и ракетную атаку по Украине ночью 9 марта. Он подчеркнул, что агрессор осуществил пуск ракет разного базирования и дронов-камикадзе, чтобы терроризировать мирных людей. Также он добавил, что ни ракеты, ни зверства не помогут России надеть на Украину цепи.

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