В Воздушных силах заявили, что Россия впервые запустила по Украине шесть 'Кинжалов': как изменилась тактика врага

Во время массированной ракетной атаки по Украине в ночь на 9 марта государство-террорист Россия запустила шесть гиперзвуковых ракет "Кинжал". В Воздушных силах ВСУ подчеркнули, что враг поменял тактику обстрелов.

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Ранее враг не применял такое количество данных ракет во время обстрелов Украины. Об этом в эфире "24 канала" рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, во время масштабной атаки враг применил различные ракеты, а также дроны-камикадзе иранского производства. Игнат подчеркнул, что ранее таких атаки страна-террорист еще не совершала.

"Атака действительно масштабная и впервые с ракетами таких типов. Мы видим в этот раз аж 6 "Кинжалов". Не припоминаю, чтобы была такая атака. Использовались разные самолеты. Имеем на сегодняшний день в общем 81 пуск ракет", – сказал Игнат.

Кроме того, агрессор запустил по Украине много ракет, которым существующие средства противовоздушной обороны пока не могут противостоять. В то же время украинские защитники сбили большинство крылатых ракет типа Х-101/555 и "Калибр".

"Ракеты Х-22, которые мы не можем сбивать, "Кинжалы" мы не можем тоже сбивать, а также С-300. Пока нет средств противостоять этому оружию, поэтому оно представляет для нас опасность. А в общем 34 из 48 крылатых ракет сбито и 4 из 8 БПЛА Shahed", – добавил спикер Воздушных сил.

Напомним, ночью 9 марта Россия массированно атаковала Украину дронами-камикадзе "Шахед" и ракетами, из-за чего есть попадания в энергообъекты, пострадавшие и погибшие.

Ранее сообщалось, что украинские защитники ночью 9 марта сбили 34 российские ракеты и четыре дрона-камикадзе иранского производства, которыми оккупанты атаковали ряд регионов. Всего враг осуществил 81 пуск ракет разного базирования.

Во время массированной ракетной атаки в ночь на 9 марта во Львовской области ракета упала в жилой зоне. В результате действий россиян среди мирных жителей есть погибшие.

Как сообщал OBOZREVATEL, около 05:50 и после 07:00 мощные взрывы прогремели в Киеве: с первым над местом удара в небо поднялся дым, а со вторым загорелись авто возле многоэтажки.

К слову, президент Владимир Зеленский отреагировал на очередное военное преступление России, устроившей массированную дроновую и ракетную атаку по Украине ночью 9 марта. Он подчеркнул, что агрессор осуществил 81 пуск ракет разного базирования и запускал дроны-камикадзе, чтобы терроризировать мирных людей.

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