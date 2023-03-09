Во Львовской области вражеская ракета упала в жилой зоне, есть погибшие: под завалами могут оставаться люди

Во время массированной ракетной атаки в ночь на 9 марта во Львовской области ракета упала в жилой зоне. В результате действий россиян среди мирных жителей есть погибшие.

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Российская ракета убила четверых жителей в Золочевском районе. Об этом в Telegram сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

По словам главы ОВА, в результате падения российской ракеты было разрушено три дома. Также областная власть призвала жителей региона не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

"Одна из ракет упала в жилой зоне в Золочевском районе. Три дома разрушены. К сожалению, четверо погибших. Еще раз просим не игнорировать сигналы воздушной тревоги", – отметил глава ОВА.

Козицкий добавил, что на месте происшествия работают спасатели. Сейчас там разбирают завалы разрушенного дома, ведь под ними могут находиться другие люди. Также он уточнил, что все погибшие взрослые – двое мужчин и двое женщин.

Напомним, ночью в четверг, 9 марта, российские оккупационные войска устроили массированную атаку на Украину. Сначала захватчики запустили дроны-камикадзе Shahed, после чего в ряде областей сообщали о работе ПВО.

Ранее сообщалось, что около 05:50 и после 07:00 мощные взрывы прогремели в Киеве: с первым над местом удара в небо поднялся дым, а со вторым загорелись авто возле многоэтажки.

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