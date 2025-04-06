Достаточно нескольких часов, чтобы развернуться: в ВМС сказали, из чего Россия выпустила 'Калибры' этой ночью

Россия 6 апреля во время массированного комбинированного удара по Украине применила 23 ракеты разных типов. Среди них были и крылатые ракеты "Калибр": их россияне запустили из акватории Черного моря.

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Пуски осуществлялись с фрегата и подводной лодки. Подробности сообщил спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

Всего 6 апреля оккупанты атаковали Украину восемью "Калибрами". Запускали они их из акватории Черного моря.

По словам Плетенчука, угроза применения этих крылатых ракет всегда остается высокой – даже если ракетоносители в Черном море не наблюдаются. Дело в том, что для того чтобы вывести корабли в акваторию и осуществить запуски ракет, россиянам достаточно нескольких часов.

"Именно так они ночью и сделали. Четвертое применение в этом году, за четыре месяца. Были применены один из фрегатов и подлодка. Они оба участвовали в этой атаке", – рассказал спикер ВМС.

Уже после завершения атаки российская подлодка все еще остается в море.

Напомним, в ночь на 6 апреля Россия направила на Украину 132 средства воздушного нападения, в том числе 23 ракеты разных типов (и 109 ударных БПЛА и беспилотников-имитаторов. Силы ПВО сбили 53 воздушных цели: 13 ракет и 40 ударных дронов. Еще 53 вражеских беспилотника были 50 вражеских беспилотников.

В результате вражеской атаки пострадали Киев и Киевщина, Сумщина, Харьковщина, Хмельнитчина, Черкасщина, Николаевщина.

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