Доукомплектовывают подразделения: в ВСУ заявили, что армия РФ готовится к штурму в Харьковской области

Россия готовится к возобновлению штурмовых действий на севере Харьковщины: сейчас враг доукомплектовывает разбитые подразделения. А на Купянском направлении попытка механизированного штурма оккупантов обернулась для них разгромом колонны бронетехники.

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Об этом сообщили в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица". Там отметили, что на остальных направлениях в зоне ответственности ОСГВ украинские воины также отражают вражеские атаки, потери позиций за сутки не допущено, хотя на отдельных участках фронта украинские воины вынуждены противостоять врагу в условиях значительного численного преимущества последнего.

По данным ОСГВ "Хортица", на Харьковском направлении за прошедшие сутки противник наступательных действий не проводил.

"Армия агрессора осуществляет меры по доукомплектованию своих подразделений после полученных потерь и готовится к возобновлению штурмовых действий", – говорится в сообщении.

На Купянском направлении штурмовые действия врага успешно отражены возле Кондрашовки, Каменки и Загрызового. В районе Лозовой и Новой Кругляковки противник пытался провести механизированный штурм с привлечением пяти бронемашин.

"Вся бронетехника была уничтожена, враг понес существенные потери", – подвели итоги боя в ОСГВ "Хортица".

Также российская армия атаковала на Лиманском направлении в районах населенных пунктов Новоегоровка, Грековка, Ольговка, Редкодуб, Глущенково, Новомихайловка, Ямполевка, Торское и Новое. Силы обороны успешно отразили штурмовые действия агрессора. Кроме того, враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение в Серебрянском лесничестве.

На Северском направлении подразделения Сил обороны не допустили ухудшения тактического положения возле Ивано-Дарьевки.

На Краматорском и Торецком направлениях штурмовые действия разной интенсивности происходили в направлениях Предтечино, Орехово-Василовки, Часова Яра, Дружбы, Дилиевки и Торецка.

"Потери наших позиций не допущены", – говорится в сводке.

Военные также рассказали, что противник не оставляет попыток атаковать наши оборонные укрепления на Покровском направлении в сторону Елизаветовки, Зверевого, Преображенки, Котляровки, Алексеевки, Песчаного, Удачного, Лысовки, Новосергеевки и Андреевки.

"Вражеские штурмовые действия захватчиков отражены нашими защитниками, потери позиций не допущены", – подчеркнули в ОСГВ "Хортица".

В Новопавловском направлении враг безуспешно пытался прорвать оборону наших защитников в районе Константинополя, Одрадного и Багатыря. Украинские воины продолжают сдерживать давление, уничтожая превосходящие силы противника.

Напомним, накануне потери российских захватчиков составили 1240 человек. Также украинские воины обезвредили 11 танков, семь боевых бронированных машин, 49 артиллерийских систем, две РСЗО, 78 БПЛА оперативно-тактического уровня и 128 единиц автомобильной техники оккупантов.

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