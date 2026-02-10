'Доведем процесс до конца': Лавров напомнил о намерении России захватить украинские земли. Видео

Главный "дипломат" страны-агрессора России 10 февраля заявил, что Москва якобы "доведет до конца" процесс возвращения "исконно русских земель в родную гавань". Речь идет не только о временно оккупированном Крыме, но и о неоккупированных землях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

По его словам,"народ Крыма, Донбасса и Новороссии выразил свою волю на референдумах". Заявление "дипломата" прозвучало по случаю так называемого дня дипломатического работника.

Что сказал Лавров

Более того, Лавров заявил, что "языковые, культурные, религиозные права тех, кто останется под властью Киева, должны быть восстановлены наряду с искоренением другой первопричины конфликта: устранением военных угроз национальной безопасности России, исходящих со стороны Украины".

Россия якобы готова вести переговорный процесс, добавил Лавров, но уточнил, что такие переговоры возможны лишь "с опорой на известные понимания, достигнутые во время встречи в Анкоридже".

Что происходит на ВОТ

Все чаще с временно оккупированных земель поступает информация о рейдах российских силовиков по "проверке документов", сопровождающихся тщательным досмотром содержимого гаджетов.

По словам собеседников OBOZ.UA из оккупированной части Запорожской области, захватчики проверяют социальные сети, историю браузера, переписку в мессенджерах. Таким образом на оккупированной территории Украины ФСБ усиленно ищет шпионов и диверсантов.

Как сообщал OBOZ.UA, также Россия на захваченных территориях Украины интенсифицировала присвоение земель, в частности сельскохозяйственного назначения.

А еще российские захватчики усиливают милитаризацию школ на оккупированных территориях Украины. В процесс включился российский так называемый следственный комитет, также в учебные заведения регулярно ходят захватчики, воюющие против Украины в рядах оккупационной российской армии.

