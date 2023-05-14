'Доводил все дела до конца': возле Угледара погиб боец 72 ОМБр им. Черных Запорожцев Владислав Гречкосий. Фото

Защищая Украину от российских захватчиков, в Донецкой области погиб военнослужащий 72 ОМБр Владислав Гречкосий. Свой последний бой воин принял на Угледарском направлении.

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Дома его ждали любимая жена и полуторагодовалый сын. О потере сообщила волонтер Марина Иванова из Черкасс.

"На Угледарском направлении в ожесточенном бою за Украину, за наших детей, наши дома и за нас с вами, обрел вечность наш верный Друг "Греча" Гречкосий Владислав. Он был бойцом 72 ОМБр им. Черных Запорожцев. Влад всегда доводил дело до конца и хотел сделать еще больше. Небо забирает лучших, но он всегда останется в нашей памяти и наших сердцах... Вечная Слава и Честь! Помним! Отомстим!" – написала она.

Волонтер добавила, что без папы будет расти полуторагодовалый сын Героя. И призвала неравнодушных помочь семье воина.

"У Влада осталась жена Яна, и крошечный полуторагодовалый сынишка. Кто хочет и может помочь семье Влада, карта Яны: 4731 2191 2271 9721 Гречкосий Яна Сергеевна", – написала Марина Иванова.

Напомним, ранее стало известно, что в бою с оккупантами в Майорске пал защитник со Львовщины Иван Меола. 26-летний воин погиб 11 мая в результате поражения осколками и действия взрывной волны во время боя на Донетчине.

Также сообщалось, что в боях за Украину погиб закарпатец Иван Гутай. Он призвал сражаться до победы любой ценой.

А под Бахмутом погиб известный гребец, служивший в разведке. Мастер спорта Украины по гребному слалому Олег Серый оставил спорт, взялв в руки оружие и отправился на фронт, чтобы самому защищать свою семью и страну от российских оккупантов.