Дождались черных пакетов: украинские пограничники эффектно ударили по опорному пункту врага под Бахмутом. Видео

Украинские военные продолжают уничтожать россиян на нашей земле. Так, сотрудники Государственной пограничной службы продемонстрировали, как они сначала использовали беспилотные летательные аппараты, а затем минометы, чтобы уничтожить опорный пункт противника.

Это произошло на Бахмутском направлении. Кадры показала Государственная пограничная служба (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Пограничники нанесли по опорному пункту противника "комбинированный" удар, соединив работу БПЛА-"бомберов" и минометов. После сброса гранат с воздуха черви в панике бросились к своей "норе", где их и добили обстрелом из миномета.", – говорится в сообщении.

Сбросом гранат с воздуха украинские защитники заставили вражескую пехоту укрыться в блиндаже, а через несколько минут точным обстрелом из миномета похоронили личный состав врага, разрушив это сооружение.

Видео дня

"Дрон подтвердил качественное попадание в блиндаж с тремя кацапами. После "прилета" оккупанты по радио еще долго умоляли о медицинской помощи, но дождались лишь черных пакетов, где им и место", – добавили военные.

Благодаря наблюдению из дрона известно, что в блиндаже, куда попала артиллерийская мина, находились по меньшей мере три захватчика.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Херсонской области украинские защитники уничтожили новейший российский танк Т-90 "Прорыв", который бывший российский президент Дмитрий Медведев называл "лучшим танком в мире".

А в Луганской области Силы обороны эффектно уничтожили российский самоходный 240-мм миномет 2С4 "Тюльпан". Поражение вражеской установки произвели с помощью дрона.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!