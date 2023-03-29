"Дождались подходящего момента": воины ССО совершили налет на оккупантов в лесополосе и нанесли врагу значительные потери. Видео

На одном из направлений бойцы Сил специальных операций ВСУ совершили налет на врага и нанесли ему неизбежные потери. Перед этим украинские воины разведали вражеские позиции и дождались подходящего момента.

Видео дня

Об этом сообщил пресс-центр Командования Сил специальных операций (ССО). Он же обнародовал видео этого сражения (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"На одном из направлений группа ССО Украины совершила налет на врага и нанесла неизбежные потери. Пока противник пришел в себя, собирая остатки своих "товарищей по оружию", операторы уже отошли на безопасные позиции", – говорится в подписи под видео.

Непосредственные участники также прокомментировали это сражение.

"Дали п*зды и заставили играть в нашу игру", – заявил оператор группы ССО ВСУ.

Перед этим в Вооруженных силах Украины показали успешную работу снайперов ССО на фронте. В результате точных выстрелов на одном из направлений были ликвидированы четыре захватчика, которые выдвинулись атаковать позиции украинских защитников.

Также украинские защитники из Сил специальных операций ВСУ показали видео, снятое дронами перед ударами по вражеской живой силе в Донецкой области. Группа оккупантов была ликвидирована.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что бойцы Сил специальных операций ВСУ вместе с подразделениями Сил обороны в районе Бахмута ликвидировали группу оккупантов и склад боеприпасов. Операторы ССО провели аэроразведку, а артиллеристы Сил обороны точным огнем уничтожили врага.

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