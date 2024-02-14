Дрон попал прямо в антенну: пограничники из Гвардии наступления уничтожили пункт связи оккупантов. Видео

Украинские военные продолжают проявлять высокую эффективность в ведении боевых действий против российских оккупационных сил, нанося врагу серьезные потери. В частности, недавно на Бахмутском направлении пограничники уничтожили пункт связи оккупантов.

Кадры работы защитников опубликовали в официальном Telegram-канале Госпогранслужбы Украины. По враждебной цели отработали пограничники бригады Гвардии наступления "Месть".

Наш FPV-дрон попал прямо в спутниковую антенну противника.

Ранее сообщалось, что во время утренней атаки на российский флот в Черном море Силы обороны подбили вражеский большой десантный корабль "Цезарь Куников". Атаку осуществляли воины из состава Вооруженных сил Украины и Главного управления разведки Минобороны с помощью дронов.

Как сообщал OBOZ.UA, россияне из авиации обследовали место затопления БДК "Цезарь Куников" в Черном море. От судна остались только обломки и "маслянистое пятно". Место затопления визуально осмотрели вертолеты Ка-52 и Ми-8. Транслировал информацию военно-транспортный самолет Ан-26 ВКС РФ.

Также в ГУР сообщили, что экипажу вражеского судна спастись не удалось. Сначала корабль наклонился на бок, после чего пошел ко дну.

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