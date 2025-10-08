Дрон попал в дом: в Сумской области от вражеской атаки пострадала семья, 4-летний ребенок в тяжелом состоянии

В Сумской области российские оккупанты продолжают целенаправленно атаковать гражданскую инфраструктуру. В одном из сел Краснопольской громады путинские войска дроном ударили по жилому дому.

В результате атаки пострадала семья, в том числе 4-летний ребенок. Об этом в Telegram сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

Последствия военного преступления

По информации областной власти, у 4-летней девочки диагностировали тяжелые ожоги. Врачи борются за ее жизнь, решается вопрос о транспортировке в детскую больницу "Охматдет". Также ранения получили мама и бабушка пострадавшей девочки.

В целом в течение суток, с утра 7 октября до утра 8 октября, российские войска совершили 202 обстрела по 58 населенным пунктам в 19 территориальных громадах Сумской области. Больше всего путинские войска терроризировали жителей в Сумском и Шосткинском районах.

Для террора мирных жителей российские оккупанты применяли управляемые авиационные бомбы, БПЛА и взрывчатки, которые сбрасывали на людей с беспилотников. Также враг нанес удары FPV-дронами и РСЗО по территории Сумщины.

В Глуховской громаде повреждены многоквартирный и частные дома, объект гражданской инфраструктуры. В Краснопольской громаде уничтожен частный дом, повреждены частные жилые дома, объект гражданской инфраструктуры, нежилые помещения, транспорт. В Великописаревской громаде повреждено административное помещение и сельский Дом культуры.

Стоит отметить, что за прошедшие сутки воздушная тревога в Сумской области продолжалась 22 часа 5 минут.

Как сообщал OBOZ.UA, 30 сентября российские террористы совершили очередное зверское преступление в Сумской области. В селе Чернетчина Краснопольской громады россияне прицельно ударили дроном по жилому дому. Вследствие атаки погибли супруги с двумя маленькими детьми.

