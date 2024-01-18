Дрон пролетел над резиденцией Путина на Валдае и поразил нефтебазу: эксклюзивные детали операции ГУР, вызвавшей истерику в РФ

В ходе атаки на нефтебазу в Ленинградской области России украинский беспилотник пролетел над резиденцией диктатора Владимира Путина на Валдае. Она известна как суперзащищенная ПВО, как и весь указанный регион в целом.

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Детали атаки эксклюзивно для OBOZ.UA сообщил источник в Главном управлении разведки Минобороны. Отмечается, что украинские силы обороны постоянно работают над улучшением технических возможностей дронов, что позволяет им долетать вглубь России. Источник отметил, что наши специалисты постоянно находят нестандартные решения для обнаружения уязвимых мест россиян.

Граждане РФ подняли истерику в сети из-за этой атаки. Многие написали о том, что их пугают украинские БПЛА, они не понимают, как дроны могли долететь так далеко и требуют ограничить применение БПЛА (вероятно, только украинских) в условиях войны.

"Беспилотники должны применяться исключительно по строгим правилам и в строгом соответствии с международным законодательством. Иначе это может обернуться непредсказуемыми последствиями для всех сторон конфликта", – пишут россияне, которые не высказывали подобных мнений, пока дроны применяли только по украинцам.

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