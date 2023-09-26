Дронов было три и жертв гораздо больше: появились новые подробности атаки на аэродром 'Халино' в РФ

Появились новые подробности атаки на аэродром "Халино" в Курской области России, которая состоялась в воскресенье, 24 сентября. Выяснилось, что дронов было три, а жертв гораздо больше.

Об этом пишет Telegram-канал "Досье Шпиона". Отмечается, что российские пропагандисты сообщали об атаке одного беспилотника, вследствие чего, пострадало руководство 14-го гвардейского истребительного авиационного полка им. Жданова.

На самом же деле аэродром Халино (Курск Восточный) был атакован тремя БПЛА. Предположительно, это были "Бобры" – БПЛА украинского производства, ставшие известными после серии атак на "Москва-Сити".

Первый беспилотник нанес удар по резервуарам ГСМ, которые используются для нужд 14-го истребительного авиационного полка. Вследствие атаки произошло сильное возгорание склада ГСМ.

После этого группа военных РФ и, предположительно, командующего состава 14 иап (в лице командира полка и его заместителя) направились к месту "прилета", чтобы оценить ущерб и принять меры для ликвидации пожара. В этот момент, практически в ту же точку ударил второй беспилотник. Этот удар и повлек большинство жертв среди личного состава авиационного полка, в том числе и командования.

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Кроме того, на территории аэродрома был обнаружен и третий БПЛА. Его якобы "приземлили" средства РЭБ, поэтому он не взорвался при падении. Однако вместо того, чтобы вызвать группу саперов на место происшествия, российские военнослужащие решили самостоятельно произвести осмотр "находки". В этот момент БПЛА сдетонировал.

Примечательно, что это не первая атака на Халино. В ночь на 27-е августа, 16 картонных БПЛА типа Sypaq PDSS (по другой информации, неизвестная украинская разработка), начиненные поражающими элементами из карбида вольфрама, атаковали аэродром. Тогда под удар попало 4 СУ-30, один МиГ-29 и радар ПВО.

Как писал OBOZREVATEL:

– Курск 24 сентября праздновал день города. В течение суток в районе этого российского населенного пункта несколько раз звучали взрывы.

– Утром в Курске заявили об атаке беспилотников на админздание в центре. Источники в ГУР МО заявляли, что удару подверглось здание ФСБ. Вечером там снова произошла "бавовна" и российские пропагандисты пожаловались на результативную атаку по аэродрому.

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