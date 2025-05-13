Дроны атаковали базу оккупантов на заводе в Луганске: всплыли данные о последствиях 'бавовны'. Фото

Во временно оккупированный Луганск ранним утром 13 мая Силы обороны Украины доставили "бавовну". С помощью дронов украинские воины нанесли удары по базе оккупантов на местном асфальтобетонном заводе.

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Об этом со ссылкой на российские СМИ написал журналист Денис Казанский. Пропагандисты, обратил внимание он, признали, что вследствие атаки были ликвидированы минимум двое представителей оккупационного "МЧС".

"В Луганске дроны нанесли удар по базе российской армии на асфальтобетонном заводе. Сообщается, что погибли два сотрудника подконтрольного оккупантам "МЧС", – отметил Казанский.

По версии росСМИ, атака дронов на базу оккупантов на асфальтобетонном заводе произошла ранним утром 13 мая.

"В результате удара на производственной площадке начался пожар (его уже потушили). Не прошло и часа, как ещё один дрон ударил по территории АБЗ", – заявили пропагандисты.

Они утверждают, что на месте были ликвидированы "два сотрудника МЧС", также было повреждено здание завода и легковой автомобиль. Рассказывают пропагандисты также о "падении осколков в частный сектор", а также о том, что всего на место прилетели три БпЛА.

Напомним, ранее стало известно, что украинские пограничники ударили по вражескому пункту управления БПЛА. В результате удара им удалось сжечь три "Буханки" и десяток грузовиков.

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