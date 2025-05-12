Сожгли три 'Буханки' и десяток грузовиков: пограничники ударили по вражескому пункту управления БПЛА. Видео

Бойцы Сил обороны снова нанесли потери российским оккупационным войскам на одном из направлений на фронте в Украине. На этот раз пограничники поразили вражеский пункт управления БПЛА.

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Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины в понедельник, 12 мая, опубликовав соответствующее видео ударов по базе вражеских пилотов. Операцию выполнили воины из роты управления беспилотными авиационными комплексами "Феникс" бригады "Помста".

Отмечается, что украинские бойцы уничтожили вражеский пункт управления БПЛА вместе с личным составом.

Кроме того, пограничниками было сожжено десяток грузовиков российских оккупантов и три УАЗ "Буханка".

Накануне стало известно, что бойцы Национальной гвардии на одном из участков фронта на юге уничтожили дорогостоящий вражеский зенитный ракетный комплекс "Тор-М2". В открытых источниках есть информация о том, что экспортная цена ЗРК "Тор-М2" в 2005 году достигала около $25 млн.

А на Новопавловском направлении воины Сил обороны уничтожили новую "российскую гордость" – систему реактивного залпового огня "Возрождение". FPV-дроны батальона беспилотных систем выследили и метко ударили по вражеской РСЗО.

Как сообщал OBOZ.UA, на Покровском направлении оккупанты терпят неудачи, поэтому вынуждены постоянно менять тактику. В последнее время враг концентрируется на уничтожении тыловой инфраструктуры и разведки, чтобы дальше беспрепятственно продвигаться вперед.

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