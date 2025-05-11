"Пытаются оставить нас без "глаз": какую коварную тактику выбрали россияне на Покровском направлении

Российские оккупационные войска на Покровском направлении фронта в Украине терпят неудачи, поэтому вынуждены постоянно менять тактику. В последнее время враг концентрируется на уничтожении тыловой инфраструктуры и разведки, чтобы дальше беспрепятственно продвигаться вперед.

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В частности, захватчики пытаются оставить бойцов Сил обороны на этом участке передовой без связи и БПЛА. Об этом в воскресенье, 11 мая, в эфире телемарафона рассказал начальник штаба 2-го Интернационального легиона ВСУ Павел Славинский.

По его словам, пик вражеской наступательной кампании в направлении Покровска наблюдался в феврале. Сейчас россияне изменили тактику и бьют по тыловой инфраструктуре и разведке.

"Они все силы кладут на то, чтобы выбить наши тылы и нашу логистику и оставить нас без "глаз" – без БПЛА, а потом уже, можно сказать, беспрепятственно пытаются проводить штурмовые действия и продвигаться", – пояснил Славинский.

Военный отметил, что такая тактика вражеских войск иногда срабатывает.

Он также добавил, что ситуация на Покровском направлении по состоянию на сегодня остается одной из самых сложных на линии фронта.

"Обстановка тяжелая, но прогнозируемая. Мы понимаем, что делает враг, и пытаемся восстановить утраченные позиции. Это своеобразные "качели" (фронт то отходит, то возвращается. - Ред.)", – отметил начальник штаба.

Отметим, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский недавно заявил, что Силы обороны стабилизировали ситуацию на Покровском направлении в Донецкой области. Кое-где украинские воины перехватили тактическую инициативу. Покровское направление является одним из самых сложных участков фронта.

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