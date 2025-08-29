Дроны атаковали Орловскую область России: прогремели взрывы, говорят о попаданиях. Фото и видео

В ночь на 29 августа в городе Орел и Орловской области РФ прогремела серия взрывов в результате атаки украинских беспилотников. Местные жители сообщили о попаданиях, а власти – только о повреждениях.

По словам очевидцев, по меньшей мере десять взрывов было слышно в разных районах города. Хотя официальные власти Орла подтвердили только "повреждение четырех объектов недвижимости обломками" и возгорание на месте падения.

Деталей о масштабах разрушений или возможных пострадавших российская сторона не обнародовала.

Подробности атаки БПЛА на Орел и Орловскую область РФ

Местные жители в соцсетях пишут, что ночь была тревожной: взрывы слышали в центральных и спальных районах города. По их словам, силы ПВО работали в небе, но избежать россиянам попаданий не удалось.

Последствия атаки еще уточняются, однако наличие разрушений подтверждается фото- и видеоматериалами, опубликованными в сети. Над городом также виднелся густой дым.

Как сообщал OBOZ.UA, на территории государства-агрессора утром 28 августа была уничтожена инфраструктура узловой железнодорожной станции Тверь. Это произошло в результате мощного взрыва.

На территории Рязанской области 26 августа произошел мощный взрыв на магистральном нефтепроводе Рязань – Москва. Этот объект россияне использовали как один из главных источников поставок нефтепродуктов в столицу государства-агрессора.

В ночь на 21 августа украинские воины атаковали законные цели на территории РФ, в частности Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!