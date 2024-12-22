Дроны атаковали российскую нефтебазу в Орле: чем объект важен для врага

Пораженная в ночь на 22 декабря нефтебаза в Орле является важным для российской армии логистическим объектом. Она обеспечивает российские группировки в ряде приграничных регионов РФ, а также войска врага на украинской Харьковщине.

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После удара на нефтебазе в поселке Стальной Конь вспыхнул пожар. Об этом заявил начальник Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

"Горящая нефтебаза в Орле является важным логистическим объектом, который поддерживает группировку российских войск в Курской, Брянской и Белгородской областях, а также ведущие боевые действия на Харьковщине", – говорится в сообщении.

Между тем, российский публицист Анатолий Несмиян назвал ночную атаку на Орел "очень непростой".

"Дело в том, что фактически Стальной Конь – это измерительная станция нефтепровода Дружба, через который нефть подается в Беларусь на переработку, а также на экспорт в Европу. Если оборудование (прежде всего насосное) выведено из строя, то остановка может быть достаточно длительной. А это повлияет и на белорусов, и на европейский экспорт. Люди, выбирающие цели для ударов, делают это вовсе не хаотично, а с пониманием важности того или иного объекта", – считает он.

Несмиян также напомнил, что по всей России "таких незаметных, но критически значимых объектов – воз и тележка", защитить их все РФ не способна физически. Однако в Кремле, начиная полномасштабную войну против Украины, об этом не подумали, и сейчас выбор, что прикрывать ПВО – нефтебазы или россиян – будет делаться не в пользу последних.

Об атаке дронов на нефтебазу в Орле в России сообщили еще ночью. Пока местные власти благодарили ПВО за "эффективную защиту", а сотрудников МЧС РФ – за "оперативную ликвидацию возгорания на объекте топливной инфраструктуры", россияне публиковали видео со звуками двигателей дронов и взрывами, а также прилетом и заревом от пожара на нефтебазе.

В минобороны РФ утром отчитались о 20 "сбитых" над Орловской областью БпЛА.

Это был не первый прилет на нефтебазу в Орле. Пожар после атаки там бушевал около недели назад – в ночь на 14 декабря.

"Линейная производственно-диспетчерская станция "Стальной конь" является частью российского военно-промышленного комплекса, который обеспечивает поставки нефтепродуктов для армии РФ", – рассказывали тогда в Генштабе.

Поражение в тот раз произвели подразделения Сил специальных операций Вооруженных сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

Прилетало туда же и в феврале этого года. Тогда жители Орла жаловались на "громкие хлопки" и наблюдали "вспышку света" в районе объекта. Сообщалось также о по меньшей мере четырех дронах, местные СМИ утверждали, что в результате "падения обломков" на территории нефтебазы произошла "детонация без дальнейшего возгорания".