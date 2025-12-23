Дроны атаковали Ставропольский край РФ: есть попадания по химзаводу, вспыхнули масштабные пожары. Фото и видео

В ночь на вторник, 23 декабря, Ставропольский край РФ атаковали беспилотники. Громко было в Буденновске, там был поражен химический завод "Ставролен".

Попадания дронов произошли по разным локациям на территории предприятия, после чего вспыхнули масштабные пожары. Россияне делились соответствующими кадрами в сети.

Местные жители сообщали о по меньшей мере 5-6 ударах по химзаводу.

"Ставролен" имеет полный цикл переработки углеводородного сырья и выпускает полимеры для производства композитных материалов, корпусных деталей, уплотнений и изоляции для разного рода техники армии РФ. В частности, производит и детали к БПЛА.

Тем временем из-за работы российской ПВО были повреждены жилые дома.

Как сообщал OBOZ.UA, в Краснодарском крае Российской Федерации в ночь на 22 декабря прогремели взрывы. Предварительно было известно о повреждении трубопровода, двух причалов и двух кораблей в районе порта "Тамань" и поселка Волна на побережье Таманского полуострова.

Позже в Генштабе ВСУ подтвердили, что подразделения Сил обороны Украины осуществили операцию на территории страны-агрессора с целью снижения военно-экономического потенциала. В результате удалось поразить нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае РФ.

