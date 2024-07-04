Дроны атаковали воинскую часть ГРУ в Ставропольском крае России: есть раненый

Утром 4 июля военная часть ГРУ в Ставропольском крае России была атакована беспилотниками. В результате был ранен вражеский разведчик.

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Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA. Как выяснилось, два беспилотника атаковали воинскую часть 33 43 формирований особого назначения (Осназ) ГРУ в селе Московское.

Один из беспилотников взорвался, ранив российского разведчика. Информация о повреждении части неизвестна.

Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что инфраструктура не пострадала в результате атаки.

"Сегодня утром в селе Московском Изобильненском округе упали два беспилотника. Инфраструктура не пострадала. Все системы работают в обычном режиме", – говорилось в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Старом Осколе Белгородской области России остановил работу Оскольский электрометаллургический комбинат имени Угарова (ОЭМК) – единственное в РФ металлургическое предприятие полного цикла. Это произошло после того, как в ночь на 1 июля дроны-камикадзе поразили две основные электроподстанции Белгородщины.

Как сообщал OBOZ.UA, в российском Белгороде днем 3 июля прогремели взрывы. На выезде из города вспыхнул мощный пожар на СТО; местные власти заявили об уничтожении "12 ракет" и пострадавших в результате падения обломков.

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