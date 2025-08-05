Дроны, БЗВП и награждения: Зеленский провел заседание Ставки по итогам поездки в Харьковскую область

После поездки в Харьковскую область Владимир Зеленский во вторник, 5 августа, провел расширенное заседание Ставки. Участники сегодня сосредоточились на конкретных запросах с фронта, которые обсуждались накануне во время встреч с бойцами на передовой.

Главные акценты – усиление боевой подготовки, расширение программ контрактной службы, прямое финансирование на дроны и пикапы, а также упрощение процедур для награждения военных. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

Решение Ставки:

"Сегодня начал день с решения вопросов, которые вчера обсуждали в бригадах на Харьковщине. Сейчас провел уже и отдельные совещания с военным командованием, с чиновниками, также провел Ставку. Именно относительно того, что накануне говорили комбаты, комбриги", – отметил он.

Он отметил, что уровень подготовки в учебных центрах заметно вырос, однако еще нужно внедрить дополнительные изменения — как в боевой, так и в психологической и мотивационной сферах. Президент подчеркнул, что в основу подготовки должны ложиться именно уроки реальной войны, которые прошли украинские воины.

Особое внимание было уделено обеспечению армии современными технологиями. Зеленский поручил существенно увеличить финансирование бригад для закупки дронов.

"Деньги на это есть", - констатировал президент.

Такой же подход должен быть применен к закупке пикапов: воины должны иметь возможность самостоятельно выбирать нужную технику без лишней бюрократии, быстро и напрямую.

"То есть должно быть упрощение процедур и прямое финансирование для подразделений так же, как на закупку дронов. Должна быть реальная возможность у наших воинов покупать именно те машины, которые им нужны, именно так, как это будет наиболее быстро", - пояснил Зеленский.

Также обсуждалась программа контрактов на службу для лиц в возрасте 18–24 года. Президент подчеркнул, что формат нуждается в расширении, в частности — пересмотре возрастных рамок и условий заключения. Министерство обороны, Генштаб и Офис Президента должны представить детали общественности.

Отдельный разговор – о государственных наградах. Зеленский подчеркнул, что многие воины вынуждены месяцами ждать награды из-за бюрократии. Он дал поручение сократить документооборот и перевести процесс в цифровую форму, чтобы каждый герой получал признание без проволочек.

"Время на представление путей реализации этих решений совещаний и Ставки – до понедельника. В понедельник ожидаю от секретаря СНБО, Министерства обороны, Главнокомандующего, Генерального штаба и команды Офиса докладов о выполнении", - резюмировал президент.

Что предшествовало:

В понедельник, 4 августа, президент Украины Владимир Зеленский посетил одно из самых горячих направлений фронта – Харьковское. Именно там, стоя у стелы с названием областного центра, он записал свое традиционное обращение. Президент отметил в видео, что на кону битвы с агрессором стоит независимость нашего государства. И это та главная битва, которую все украинцы должны выиграть.

Зеленский также посетил одно из медицинских учреждений Харькова, где проходят лечение и реабилитацию украинские воины, раненые на передовой. Среди них – защитники из самых горячих направлений: Покровского, Волчанского и Купянского.

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