Дроны 'Феникса' диктуют правила оккупантам: в ГНСУ показали работу по врагу на Купянском направлении. Видео

Государственная пограничная служба Украины за неделю уничтожила три пункта управления БПЛА, 6 складов боеприпасов, 2 генератора и 3 системы Starlink. Кроме того, пограничники обезвредили танк, 3 миномета, пушку, 2 МТ-ЛБ и 5 автомобилей россиян.

Видео дня

Видео опубликовала Госпогранслужба на своем канале в Telegram. Защитники бригады "Месть" использовали дроны "Феникс" по оккупантам.

По последней информации из Генерального штаба ВСУ на Купянском направлении, враг 6 раз проводил штурмы позиций украинских военных. В частности, в районах Кучеривки, Синьковки и Загрызлово. ВСУ отбили две атаки, еще четыре – продолжаются.

Ранее Государственной пограничной службе удалось оставить неприятеля без значительных запасов бронетехники и беспилотников. Последняя неделя перед Новым годом на Купянском направлении была особенно богата враждебными потерями.

Также, как сообщал OBOZ.UA, на Лимано-Купянском направлении захватчики применяют преимущественно пехоту и не малыми, как раньше, а большими группами.

Всего за сутки украинские защитники снизили численность оккупационной армии РФ на 1510 захватчиков. Также уничтожены более 200 единиц военной техники и вооружений врага

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