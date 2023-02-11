На Днепропетровщине вражеские дроны ночью поразили три энергетических объекта

Российские войска в ночь на 11 февраля выпустили дроны-камикадзе типа Shahed по территории Днепропетровской области. Были попадания по трех объектах критической инфраструктуры.

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Прилеты (по состоянию на 7:30 субботы) зафиксированы в двух районах – Криворожском и Никопольском. Взрывы подтвердил новый глава Днепропетровской ОГА (ОВА) Сергей Лисак на своем Telegram-канале. Напомним, что должность он занял 7 февраля 2023 года.

Чиновник рассказал, что ночью во время воздушной тревоги враг пытался поразить беспилотниками невоенные цели. Согласно сайту alerts.in.ua, тревога на Днепропетровщине длилась чуть более 4 часов 30 минут, но в Никопольской территориальной громаде – 11 часов 11 минут.

В итоге иранские дроны российских оккупантов ударили по двух энергообъектах в Криворожском районе и одном – в Никопольском.

"В Криворожском – один и тот же объект атаковали дважды за сутки", – отметил Лисак.

Он сообщил, что на местах были пожары, есть существенные разрушения. Люди не пострадали. Экстренные службы утром 11 февраля продолжали работы.

Глава ОВА добавил: Россия с каждым своим преступлением демонстрирует миру истинное лицо: кровавое, жестокое и безобразное. "Этот монстр не имеет права на существование!" – подытожил Лисак.

Как писал OBOZREVATEL:

– Вечером 10 февраля страна-агрессор устроила новую атаку дронами-камикадзе по Украине. Они продолжали летать над нашей территорией на юге, востоке и в центре в течение всей ночи. Большинство БПЛА украинские защитники сбили.

– Утром 10 февраля ВС РФ запустили по Украине новую волну ракет. Пострадала энергетическая инфраструктура, но 61 ракета была ликвидирована в воздухе нашей ПВО.

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