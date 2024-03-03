Дроны-камикадзе уничтожили наблюдательный комплекс оккупантов 'Муром-М' на Запорожье. Видео

Украинские пограничники продолжают лишать российских оккупантов "глаз" на линии фронта. В этот раз они уничтожили российский наблюдательный комплекс "Муром-М" на Запорожье.

Точный удар с помощью БпЛА по вражеской системе пограничники нанесли совместно с воинами 23 бригады Национальной гвардии Украины "Хортица". Кадры уничтожения российского Мурома-М показали в Государственной пограничной службе Украины.

"Уничтожен наблюдательный комплекс "МУРОМ-М". Пограничники с побратимами 23 бригады НГУ "Хортица" с помощью дронов-камикадзе поразили вражескую цель и антенное оборудование на Запорожском направлении", – говорится в подписи к видео.

Новые комплексы наблюдения "Муром-М" захватчики начали особенно активно использовать с марта текущего года. Эти устройства для дальнего визуального наблюдения способны автономно фиксировать живую силу и технику противника. Комплекс оснащен оптической камерой с хорошим зумом, различающей человека на расстоянии до 10 км, а также тепловизором, обнаруживающим автомобиль в 8 км и человеком в 4 км.

Напомним, ранее в сети показали эпичное видео, зафиксировавшее, как воины 47 ОМБр разбили оккупантов во время попытки штурмовать Бердичи.

Также сообщалось, что в британской разведке заявили: среднесуточные потери РФ в Украине достигли рекорда с начала войны. В последний месяц зимы оккупационная армия теряла ежедневно около тысячи захватчиков.

В британском оборонном ведомстве считают, что столь высокие потери свидетельствуют о том, что Кремль готов бросать своих солдат в "мясорубку" ради достижения хоть каких-то результатов на поле боя.

Кроме того, в МО Британии констатировали, что за два года полномасштабной войны потери РФ превысили силы, брошенные во время вторжения в Украину.