Дроны Magura будут производиться по лицензии в США: о каких объемах идет речь

Американская компания ReconCraft начнёт производство украинских морских беспилотных катеров Magura. Украинский производитель UForce и американская компания ReconCraft уже подписали меморандум о лицензионном производстве всей линейки дронов Magura на территории США.

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Это решение должно помочь Пентагону расширить арсенал автономного вооружения за счет "уже созданного и проверенного в бою", отмечает The Wall Street Journal. В то же время "Милитарный" утверждает, что для американцев будет создана адаптация черноморского Magura "для других акваторий мира".

О каких объемах идет речь

Стоимость сделки пока не разглашается. Однако соучредитель ReconCraft Джо Силковски утверждает, что целью партнерства является "производство ежегодно сотен, а в перспективе и тысяч" морских дронов Magura.

Документ был подписан на прошлой неделе в посольстве Украины в Вашингтоне.

Обе компании будут обеспечивать свой совместный проект материалами, оборудованием и персоналом.

"Мы гордимся тем, что проверенные на поле боя в Украине технологии станут доступны для стран-партнеров благодаря UForce. Теперь не только США предоставляют Украине ПВО Patriot и другое вооружение для защиты, но и Украина становится достойным партнером для США в создании оборонных технологий. Новая политика, одобренная президентом Украины, открыла этот путь и создала новые возможности для укрепления связей с дружественными странами и обеспечения общей безопасности", – говорит Олег Рогинский, генеральный директор компании.

Главные истории дня

Подход UForce заключается в совместной с странами-партнерами разработке морских беспилотников, адаптированных к конкретным морям и океанам, с сохранением технологической культуры и подходов, которые обеспечили украинским разработкам лидирующие позиции.

В UForce отмечают, что при адаптации Magura к потребностям США необходимо учитывать существенные различия между условиями Черного моря и других акваторий мира. В компании подчеркивают, что эта разница настолько значительна, что говорить о существовании "универсального морского дрона" не приходится.

Что предшествовало

Еще в прошлом месяце Силы специальных операций США впервые испытали украинские морские дроны Magura. Это произошло в Индо-Тихоокеанском регионе во время военных учений на Филиппинах. Украинский морской беспилотник атаковал списанный корабль-мишень; последний после попадания затонул.

Но, как ранее сообщал OBOZ.UA, это далеко не первое испытание дронов Magura в ходе военных учений иностранных войск. Напомним, например, что во время учений у побережья Португалии многонациональная команда под руководством Украины действовала в качестве условного противника и победила силы НАТО во всех смоделированных боях. Причем украинские военные использовали в этих учениях именно морские дроны Magura.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, оружейники нашей страны начинали с простых морских дронов-камикадзе, но постепенно расширяли их возможности. И сейчас украинские разработки позволяют уничтожать даже авиацию противника с моря.

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