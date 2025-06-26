Дроны ночью атаковали Таганрог и Подмосковье: прозвучала серия взрывов. Видео

В России в ночь на четверг, 26 июня, дроны атаковали Московскую область и Таганрог на Ростовщине. Местные жители жаловались на серию взрывов, из-за атаки вводили план "Ковер" в аэропортах Внуково и Калуги.

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Как сообщают российские СМИ, в Таганроге сообщали о по меньшей мере 15 взрывах. Громко было над самим городом и селами Лакедемоновка и Самбек.

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В небе фиксировались яркие вспышки и был слышен звук пролета БПЛА.

По словам местных, беспилотники двигались со стороны поселка Матвеев Курган.

Атака осуществлялась к западу от Таганрога с эпицентром в районе аэродрома и места стоянки вертолетов, сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Также взрывы раздавались в Московской области.

В частности, звуки БПЛА слышали жители Дедовска в Истринском районе в Подмосковье, Зеленограда и города Московский в Новой Москве.

За пять минут в небе раздалось минимум пять взрывов.

В аэропортах Внуково и Калуги вводили план "Ковер". Пять рейсов были отправлены на запасной аэродром из "Внуково" в Шереметьево.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ПВО якобы сбила два беспилотника на подлете к Москве.

Как сообщал OBOZ.UA, предыдущей ночью в российском Таганроге прогремел взрыв в районе завода "Атлант АЭРО". На этом предприятии производят БПЛА для ВС России. Местные жители утверждали об атаке дронов, в городе частично исчезли свет и вода.

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