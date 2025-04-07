Дроны с тепловизорами и пикапы: воины 157-й ОМБр получили новую помощь от 'Стального фронта'

157-я отдельная механизированная бригада получила от "Стального фронта Рината Ахметова" новую партию помощи: пять пикапов и семьдесят дронов DJI Mavic. Это уже не первая поддержка для этого подразделения – "Стальной фронт" помогает бригаде системно.

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Автомобили и дроны – это критически важные ресурсы для фронта. Пикапы используются для быстрого передвижения личного состава, эвакуации раненых, доставки боеприпасов и снаряжения. В условиях активных боевых действий это мобильность и быстрое реагирование, от которых зависит жизнь.

Переданные дроны – это DJI Mavic 3E и Mavic 3 Pro. Mavic 3E – это модель, специально адаптированная для тактической разведки: она имеет камеру с большим сенсором и функцией зума, позволяющим четко видеть объекты даже с большой высоты. Ее часто используют для точной фиксации позиций врага. К тому же, DJI Mavic 3E может летать до 45 мин без перерыва. А Mavic 3 Pro оснащен сразу тремя камерами, включая телеобъектив, и позволяет вести наблюдение с безопасного расстояния, не подвергая дрону риску. Обе модели значительно усиливают возможности подразделения в области аэроразведки и обеспечивают тактическое преимущество в бою.

"Мавики – это наши глаза, – говорит представитель 157-й бригады. – благодаря им мы можем обнаружить передвижение врага, даже если он хорошо замаскирован, и вовремя скорректировать действия. Мы не впервые получаем помощь от Стального фронта – и каждый раз это то, что действительно нужно.

Стальной фронт системно поддерживает 157 бригаду: ранее передавал технику, авто и средства связи. В настоящее время помощь этой бригаде достигла 55 млн грн. Эта помощь – продолжение стратегического партнерства с одним из ключевых подразделений Вооруженных сил Украины.

"Мы регулярно поддерживаем 157-м бригаду. - рассказывает Антон Гончарук, представитель "Стального фронта". – На этот раз передали тепловизионные дроны DJI Mavic и пикапы – это именно то, что спрашивали сами военные.. На сегодня мы уже направили на помощь 157й более 55 млн грн и не собираемся."

Напомним, "Стальной фронт Рината Ахметова" – это масштабная инициатива помощи армии, которая включает поставки техники, дронов, средств защиты, а также создание собственных разработок: бронекреплений, подземных госпиталей, фортификаций.

157-я ОМБр – одно из боевых подразделений, активно участвующего в сдерживании врага на Покровском направлении.