Дроны СБУ поразили нефтебазу в Псковской области: антидроновые сетки врагу не помогли. Фото и видео

Ночью 19 февраля в Псковской области РФ дроны атаковали нефтебазу "Великолукская". В результате удара на территории предприятия начался масштабный пожар.

Операцию осуществили беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ. Об этом OBOZ.UA сообщили проинформированные источники.

Подробности операции

По информации источника, ночью беспилотники Службы безопасности успешно поразили нефтебазу в почти 500 км от государственной границы Украины.

В свою очередь очевидцы заявили, что на нефтебазе зафиксировано, по меньшей мере, четыре взрыва, после чего возник масштабный пожар. Сотрудники соседних предприятий массово эвакуировались. Над резервуарами с топливом были натянуты антидроновые сетки, но они не остановили беспилотников СБУ.

"СБУ продолжает методично работать по объектам, снабжающим российскую армию топливом. Уничтожение нефтебаза оказывает непосредственное влияние на способность врага вести боевые действия, наступать и опрокидывать резервы. Такие операции являются элементом системного ослабления военного потенциала России", – сообщил информированный источник в СБУ.

Что известно о предприятии

Великолукская нефтебаза – это один из ключевых логистических узлов в топливной системе Северо-Запада России. Она входит в структуру ООО "Псковнефтепродукт", которое, в свою очередь, является 100% дочерним обществом гиганта ПАО "Сургутнефтегаз".

Предприятие специализируется на хранении, перевалке и оптово-розничной реализации бензинов (АИ-92, АИ-95) и дизельного топлива. Объект включает в себя резервуарный парк для светлых нефтепродуктов, железнодорожную эстакаду для слива цистерн и автоналивной пункт для бензовозов.

Нефтебаза имеет стратегическое значение не только для гражданского сектора, но и для силовых структур. Подобные нефтебазы выступают опорными пунктами для заправки техники и создания оперативных запасов топлива для военных нужд.

Напомним, ночью взрывы гремели в Чувашии (РФ). Местные власти подтвердили обстрел, но попытались преуменьшить его последствия, заявив об отсутствии пострадавших и разрушений "капитальных строений". Предварительно, пострадало оборонное предприятие "ВНИИР-Прогресс".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские военные показали список уничтоженных объектов ВПК и энергетики РФ. Речь идет о более 240 важных военных и энергетических объектах на территории России и на временно оккупированных украинских землях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!