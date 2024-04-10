Дроны, снаряды и минные тралы: Германия объявила о новом пакете военной помощи для Украины

Германия объявила о новом пакете военной помощи для Украины, в который входят снаряды, военная техника, дроны и другое оборудование. Среди прочего Вооруженные силы Украины получат 6000 артиллерийских снарядов, которых сейчас не хватает на фронте.

Об этом свидетельствует обновленный список переданного оборудования, опубликованный на официальном сайте немецкого правительства. Германия предоставляет эту помощь Украине через Федеральные Вооруженные силы и промышленность, финансируемую за счет фондов Федерального правительства.

Полный список нового пакета военной помощи:

гусеничный вездеход Warthog (командная машина) – ранее передано девять таких;

две машины разминирования WISENT 1 – ранее передано 32 машины;

шесть тысяч снарядов калибра 155 миллиметров – ранее передано 68 тысяч боеприпасов;

16 разведывательных беспилотников Vector – ранее передано 196 единиц;

30 разведывательных беспилотников RQ-35 Heidrun – ранее передано 185 единиц;

30 комплектов средств противодействия дронам – ранее передано 40 единиц;

11 мобильных систем разминирования – ранее передано девять этих систем;

три минных трала – ранее передано 43 таких;

70 инфракрасных камер – ранее передано 330 единиц;

680 штурмовых винтовок Haenel MK556 – ранее передано 305 единиц;

120 винтовок Haenel CR308;

24 лодочных мотора;

50 снайперских винтовок Haenel HLR338 – ранее передано 15 единиц;

один миллион патронов для стрелкового оружия;

пять тысяч детонаторов.

Накануне стало известно, что правительство Германии заказало компании Rheinmetall дополнительно 20 боевых машин пехоты Marder для Украины. Снабжение новой партии запланировано на 2024 год.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Германия инициировала поиск доступных систем противовоздушной обороны Patriot для Киева. Также ФРГ ищет комбинации для того, чтобы эти батареи были доставлены в Украину.

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