Дрожали окна, сработали сигнализации автомобилей: в Севастополе раздались мощные взрывы, оккупанты цинично призвали 'сохранять спокойствие'

В ночь на вторник, 31 декабря, в оккупированном Крыму снова было неспокойно. Сильные взрывы прогремели в Севастополе, местные так называемые власти заявили о комбинированной атаке.

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Так, "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев писал о якобы уничтожении российской ПВО нескольких БПЛА самолетного типа, а также морского дрона. Он призвал местных жителей "сохранять покой и находиться в безопасных местах".

"Громкие звуки, которые сейчас было слышно в городе – это наши военные отразили попытку атаки надводных беспилотников. Все службы приведены в состояние боевой готовности", – писал Развожаев.

Тем временем Telegram-канал "Крымский ветер" информировал, что российская ПВО работало в районе Качи. Также российский ЗРПК "Панцирь-С1" стрелял где-то из района Камышового шоссе в Севастополе.

"Самый мощный взрыв был в 00:45, от взрывной волны дрожали окна и сработали сигнализации автомобилей, сообщают подписчики. Также были взрывы в районе бухты Казачьей", – говорится в сообщении.

Появилась информация о том, что в районе Казачьей бухты мог быть уничтожен российский ЗРК "Тор".

Как сообщал OBOZ.UA, в ВМС ВСУ заявили, что военно-морская логистика оккупантов по обеспечению военной группировки РФ в украинском Крыму в настоящее время фактически уничтожена. Даже восточное побережье Азовского моря и Краснодарский край РФ уже не находятся в зоне безопасности для россиян.

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