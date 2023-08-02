В Мариуполе российские военные на грузовике протаранили легковой автомобиль. Фото

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области военнослужащие страны-агрессора устроили ДТП. Российские захватчики на грузовике протаранили легковушку.

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Об этом утром в среду, 2 августа, сообщил на своем канале в Telegram Мариупольский городской совет. Информации о потерпевших пока нет.

Авария случилась на проспекте Строителей возле МГУ. От сильного удара легковой автомобиль перевернулся на бок.

В горсовете отметили: подобные аварии, спровоцированные военными ВС РФ, стали довольно частыми случаями.

"Оккупанты не соблюдают никаких правил дорожного движения, считая, что им законы не писаны. Жертвами становятся мирные мариупольцы", – возмутились чиновники.

Напомним: в июле в оккупированном Токмаке Запорожской области российский военнослужащий мотострелкового полка Алексей Запьянцев устроил ДТП. Он ехал на БМП пьяным, в результате чего выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной ВАЗ-2105. Водитель последней погиб на месте.

Как писал OBOZREVATEL:

– ВС РФ в ожидании контрнаступления Украины строят оборонительные сооружения и минируют территории в Мариуполе.

– В сети показали, как оккупанты роют окопы в полях под Мариуполем. В городе российские войска постоянно тренируются, чтобы отражать наступление ВСУ.

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