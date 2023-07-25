Оккупанты продолжают строить укрепления на севере Мариуполя: роют окопы не останавливаясь. Видео
В преддверии контрнаступления ВСУ российские захватчики продолжат строить укрепления во временно оккупированных городах. Особенно это касается Мариуполя, Донецкая область.
Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко. Он также продемонстрировал кадры с севера города, где и находятся вырытые окопы и укрепления (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
"Так выглядит продолжение укреплений Мариупольского района на участках севернее Мариуполя. Несмотря ни на что – не останавливаются", – отметил он.
Напомним, что российские захватчики заминировали все мосты в Мариуполе и обустроили возле каждого из них оборонительные сооружения. Вероятно, оккупанты готовятся к битве за город.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– В оккупированном Мариуполе утром 16 июля сообщили о взрывах. По предварительным данным, в город прилетели крылатые ракеты Storm Shadow.
– Итальянский художник Йорит Чиро Черулло, работающий под псевдонимом Jorit, нарисовал анти-НАТОвский мурал в оккупированном Мариуполе. Для этого он использовав краденую картину.
– Во временно оккупированном Мариуполе начался "тихий бунт" из-за "наехавших" в город россиян, в частности, узбеков, бурят и других национальных меньшинств РФ. Пока что мариупольцы выражают недовольство только в соцсетях, однако уже ясно, что ситуация обостряется.
– 12 июля во временно оккупированном Мариуполе раздались взрывы. Российские захватчики поспешили заявить, что над городом якобы работала их ПВО.
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