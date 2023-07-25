Оккупанты продолжают строить укрепления на севере Мариуполя: роют окопы не останавливаясь. Видео

В преддверии контрнаступления ВСУ российские захватчики продолжат строить укрепления во временно оккупированных городах. Особенно это касается Мариуполя, Донецкая область.

Видео дня

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко. Он также продемонстрировал кадры с севера города, где и находятся вырытые окопы и укрепления (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Так выглядит продолжение укреплений Мариупольского района на участках севернее Мариуполя. Несмотря ни на что – не останавливаются", – отметил он.

Напомним, что российские захватчики заминировали все мосты в Мариуполе и обустроили возле каждого из них оборонительные сооружения. Вероятно, оккупанты готовятся к битве за город.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В оккупированном Мариуполе утром 16 июля сообщили о взрывах. По предварительным данным, в город прилетели крылатые ракеты Storm Shadow.

– Итальянский художник Йорит Чиро Черулло, работающий под псевдонимом Jorit, нарисовал анти-НАТОвский мурал в оккупированном Мариуполе. Для этого он использовав краденую картину.

– Во временно оккупированном Мариуполе начался "тихий бунт" из-за "наехавших" в город россиян, в частности, узбеков, бурят и других национальных меньшинств РФ. Пока что мариупольцы выражают недовольство только в соцсетях, однако уже ясно, что ситуация обостряется.

– 12 июля во временно оккупированном Мариуполе раздались взрывы. Российские захватчики поспешили заявить, что над городом якобы работала их ПВО.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!