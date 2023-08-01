Строят оборонительные сооружения и минируют территорию: в Мариуполе оккупанты готовятся к контрнаступлению ВСУ

Российские оккупанты в очередной раз показали, что слишком сильно боятся воинов Вооруженных сил Украины. В ожидании контрнаступления наших бойцов военные преступники РФ уже строят оборонительные сооружения и минируют территории во временно захваченном Мариуполе Донецкой области.

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Об этом рассказал советник городского головы в.о. Мариуполя Петр Андрющенко в эфире телеканала "Эспресо". По его словам, оккупационные войска в городе постоянно тренируются, чтобы отражать наступление ВСУ.

"Границы в Мариуполе очень защищены оккупантами. То же касается севера Донетчины. Оккупанты максимально мощно укрепляются и строят оборонительные сооружения. Также они построили целую сеть блиндажей. Они ставят так называемые зубы дракона и минуют оккупированные территории", – сказал Андрющенко.

Он утверждает, что в целом на Донбассе войска РФ достаточно серьезно укрепляют свою оборону.

"Сейчас они срочно пытаются делать какие-то укрепления по линии от Мариуполя до Угледара. Однако мы не думаем, что они успеют что-нибудь серьезное сделать на этом направлении. Укрепление в самом Мариуполе является совсем другой историей. Гарнизон оккупантов, который по планам должен будет оборонять город, постоянно тренируется. Они проходят обучение в оборонных сооружениях и блиндажах. То есть, к обороне Мариуполя они готовятся серьезно", – добавил Андрющенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупированный Мариуполь теперь наполняют россияне и выходцы из Узбекистана, Таджикистана. Горожане боятся выходить на улицы, опасаются делать замечания приезжим. В городе преуспевают рэкет и ограбление.

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