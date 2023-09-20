Дуда назвал единственный способ остановить Россию и объяснил, что станет гарантией мира в будущем

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что победа над Россией является единственной "гарантией мира в будущем". Он отметил, что нет никакого компромиссного решения в этом вопросе.

Такое убеждение Анджей Дуда выразил в интервью CNN. Он отметил, что победа необходима, чтобы Россия в будущем не смогла снова нарушить границы Европы.

Дуда утверждает, что в вопросе российской агрессии на территории Украины нет места компромиссам и гарантировать безопасность мира может только победа над РФ. Такую же позицию разделяет президент Украины Владимир Зеленский.

"Россию можно остановить только в том случае, если она будет побеждена, а она будет побеждена, когда Украина вытеснит российскую армию с оккупированных территорий, благодаря помощи США, благодаря помощи Запада, и когда она возобновит контроль за пределами своих международно признанных границ", – подчеркнул президент Польши.

Анджей Дуда разъяснил, что только в этом случае можно будет заявить, что "российский империализм действительно преодолен".

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Напомним, что президент Польши раскритиковал российского диктатора Владимира Путина. Он сравнил лидера РФ с Гитлером за полномасштабное вторжение в Украину. Об этом Анджей Дуда сказал на Генассамблее ООН на пресс-конференции в Нью-Йорке. Президент Польши также заявил о поддержке Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Польша и Украина согласовали новый пакет военной помощи. Он будет включать в себя бронетранспортеры, истребители МиГ-29, системы ПВО, минометы и другое вооружение.

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